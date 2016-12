Im alljährlichen umfangreichen Riesen-Interview mit der japanischen Seite 4Gamer, haben die Verantwortlichen von Kadokawa Games gesprochen.





Kadokawa Games sind über die vergangenen Jahre ein ziemlich wichtiger Publisher in Japan geworden, was man unter anderem dem Vertrieb der From Software-Spiele (das sind die Dark Souls-Macher) zu verdanken hat.



Präsident Yoshimi Yasuda, der aktuell das Strategie RPG God Wars: Future Past anleitet, hat im eingangs erwähnten 4Gamer-Interview ein bisschen Einblick in die Zukunft von Kadokawa gewährt:



"Für God Wars: Future Past werden wir fortlaufend auf die Wünsche der User reagieren, sodass sie es in einer perfekten Spiele-Umgebung genießen können. Bezüglich Heim[konsolen]-Spielen, haben wir geplant neben God Wars: Future Past, 2017 zwei Titel anzukündigen."



Yasuda erzählte weiter, dass man zudem neue Smartphone Games ankündigen wolle, gab daneben aber keine weiteren Hinweise darauf, von welchem Entwickler die Heimkonsolen-Spiele eigentlich stammen werden.



God Wars: Future Past wird übrigens Anfang des nächsten Jahres für PlayStation 4 und PS Vita erscheinen.