Der kürzlich angekündigte frische DLC zu Dark Souls III hat ein Video erhalten.

Und jenes Video zeigt uns, dass The Ringed City wieder ziemlich episch wird. Genauso wie Dark Souls 3 eben halt ist.



Solltet ihr Spoiler-empfindlich sein, dann schaut euch das Filmchen lieber nicht an.



Erscheinen wird der The Ringed City DLC im März für PC, PlayStation 4 und Xbox One.