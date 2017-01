Wer Ashes of Ariandel satt hat, wird sich bald an den nächsten Zusatzinhalt wagen können.

Der nächste Dark Souls III-DLC heißt The Ringed City und wird am 28. März 2017 für 14,99 US-Dollar erscheinen. Und der bringt natürlich auch wieder neue Gegner, Rüstung, Waffen und Charaktere etc. ein.



Daneben wurde bekannt gegeben, dass am 21. April außerdem eine Game of the Year-Edition des Spiels veröffentlicht wird, die alle DLC beinhaltet.