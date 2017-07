Die Darksiders 3-Entwickler sind etwas enttäuscht von der Hardware-Power der Switch.

Nintendo Switch - ist sie zu schwach?

THQ Nordic hat derzeit nicht nur Darksiders 3, sondern noch zahlreiche weitere Titel in der Pipeline. Es bleibt jedoch fraglich, ob diese Spiele auch für die Nintendo Switch erscheinen, denn offenbar finden die Entwickler die Hybrid-Konsole etwas zu schwach.

Reinhard Pollice, der Director of Business and Product Development bei THQ Nordic, hat sich diesbezüglich in einem Interview mit GamesIndustry.biz geäußert. Ihm zufolge sei es schon "eine Herausforderung" gewesen, das kommende Battle Chasers auf der Switch "flüssig zum Laufen zu bringen".

Battle Chasers: Nightwar ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG von Airship Syndicate in einem Diablo-ähnlichen 3D-Grafikstil, das am 3. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und Switch erscheint. Doch es dürfte nicht das einzige Spiel aus dem Portfolio von THQ Nordic sein, das Probleme bei der Switch-Umsetzung macht. Pollice sagte:

"Wir sind (mit Nintendo) wegen der Switch seit über einem Jahr in Verbindung, also untersuchen wir sie für unser aktuelles Lineup und ... wir schauen, wo auch immer es möglich ist. Es ist ein bisschen schade, dass sie sie sich nicht für eine kräftigere Hardware entschieden haben, aber sie ist, was sie ist - also müssen wir uns damit arrangieren."

Hoffen wir also, dass THQ Nordic einen Weg findet, zukünftige Titel möglichst ohne Kompromisse für die Switch zu portieren. Den Nintendo 3DS wollte man übrigens nicht mehr unterstützen, da dieser laut Pollice schon bald von der Switch verdrängt werden dürfte.

Darksiders 3 soll 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Eine Switch-Version ist bislang nicht geplant.

Findet ihr die Nintendo Switch zu schwach?