Der DLC für das Multiplayer-Horrorspiel fügt einen neuen Killer, einen neuen Charakter und eine neue Map sowie aus dem Film bekannte Sounds und Musikstücke hinzu.

Der Halloween-Chapter-DLC integriert Michael Myers als Killer in Dead by Daylight.

Dead by Daylight ist erst Ende Juni für PS4 und Xbox One erschienen, im August kommt bereits der erste DLC für das Multiplayer-Horrorspiel. Das "Halloween Chapter" fügt dem Spiel einige neue Inhalte dazu, die aus den gleichnamigen berühmten Horrorfilmen stammen.

Dazu gehört natürlich Killer Michael Myers mit der unverwechselbaren weißen Maske, außerdem integriert der DLC die Überlebende Laurie Strode (taucht in sechs von zehn Halloween-Filmen auf) und den Schauplatz Haddonfield. Darüber hinaus gibt es auch neue Soundeffekte und Musikstücke, die allen Fans der Filme bekannt vorkommen dürften. Ein Preis für den DLC wurde noch nicht bekannt gegeben.

Mehr: Guide zu Dead by Daylight - Alle Killer und ihre Besonderheiten im Überblick

In Dead by Daylight treten vier Spieler in asymmetrischen Matches gegen einen Killer an. Letzterer wird ebenfalls von einem Spieler übernommen und versucht aus der Ego-Perspektive, seine Opfer aufzuspüren und zu erledigen. Die übrigens Spiler müssen dem entrinnen, diverse Perks und Anpassungsmöglichkeiten sorgen für Variation und Wiederspielwert. Dead by Daylight ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Halloween-Chapter-DLC anschauen.