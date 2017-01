Mit VGChartz-Zahlen ist man zwar nicht auf der sicheren Seite, aber sie verschaffen so manches Mal einen Überblick.





So berichtet VGChartz, dass sich Dead Rising 4 für die Xbox One in seiner ersten Woche am Markt 203.035 mal verkauft hat. Jene Woche endete am 10. Dezember.



Aufgeteilt in Regionen hat sich das Spiel mit 100.471 Einheiten (49%) am besten in den USA verkauft. In Europa sollen hingegen 76.058 Kopien (37%) weggegangen sein. Teilt man nun noch Europa auf, dann liegen die Verkäufe bei 29.436 im UK, 8.359 in Deutschland und 14.659 in Frankreich.



Erschienen ist Dead Rising 4 weltweit am 6. Dezember.