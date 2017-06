Laut Hideo Kojima gibt es auf der E3 nächste Woche keine Neuigkeiten zu Death Stranding. Aber er hat gleichzeitig ein neues, mysteriöses Bild veröffentlicht, das für Furore sorgt.

Norman Reedus im Trailer zu Death Stranding

Hideo Kojima arbeitet an seinem nächsten Werk namens Death Stranding. Dabei ist er offenbar so fokussiert, dass anscheinend keine Zeit für eine große E3-Präsentation mit neuen Informationen, einem weiteren Trailer oder gar Gameplay-Material bleibt. Via Twitter gibt der Entwickler bekannt, dass wir auf der E3 nächste Woche kein Death Stranding erwarten brauchen. Gleichzeitig veröffentlicht er aber auch ein Bild, das – wie könnte es anders sein bei Hideo Kojima? – wieder einmal diverse Fragen aufwirft und eine versteckte Bedeutung haben könnte:

"Entschuldigung an unsere Fans: Death Stranding wird nicht auf der E3 sein, weil wir völlig auf die Entwicklung fokussiert sind."

Allerdings tritt Hideo Kojima trotzdem auf der E3 auf, und zwar spricht er am Mittwoch, dem 14. Juni, im Rahmen des E3 Coliseums mit Regisseur Jordan Vogt-Roberts. Es soll unter anderem um die Fusion von Gaming und Kino gehen. Wie wir Hideo Kojima kennen, könnte er uns aber auch einfach an der Nase herumführen und trotz aller anderweitig lautenden Ankündigungen eine Überraschung zu Death Stranding parat haben.

Das von Hideo Kojima getwitterte Bild zeigt ein Spinnennetz in Sternform sowie das Wort "Bridges", also Brücken. Was es damit auf sich hat, verrät der Spieleentwickler natürlich noch nicht, aber das Internet ergeht sich – ebenfalls selbstverständlich schon in allerhand Spekulationen und wilden Theorien. Fest steht: Im Trailer zu Death Stranding sehen wir einen Button am Revers von Guillermo del Toro, auf dem ebenfalls "Bridges" steht.

Death Stranding : Bridges – United Cities of America

Auch das Spinnennetz findet sich auf dem Anstecker in Ansätzen wieder, allerdings auf einer Art Landkarte, die wie der Grundriss der USA aussieht. Um die Verwirrung komplett zu machen, steht darunter aber der Schriftzug: "The United Cities of America" (also Städte, nicht Staaten). Hideo Kojima wäre nicht Hideo Kojima, wenn sich dahinter keine tiefere Bedeutung verbergen würde. Mein ganz persönlicher Tipp: Alternative Timelines, Multiversum, irgendetwas in der Richtung.

