Die Spiele von Hideo Kojima sollen keine Charaktere beinhalten, die einfach nur "große Brüste ohne Hintergrundgeschichte" bieten.

In einem Interview mit BBC Radio 1 Newsbeat sprach Hideo Kojima über die Darstellung von weiblichen Charakteren in seinen Spielen und dass er für sein nächstes Spiel einen anderen Ansatz verfolgen wird:



"Was ich wirklich vermeiden möchte ist, wie man in manchen Spielen sieht, Charaktere mit großen Brüsten und ohne Hintergrundgeschichte zu verbauen. Wenn ich Charaktere mache, dann sehen sie auf den ersten Blick vielleicht so aus, aber dann besitzen sie eine tiefgehende Hintergrundgeschichte, die spezielle Gründe für das Warum geben."



Wahrscheinlich bezieht sich Kojima hier auf Quiet aus Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, die im Vorfeld stark für ihre leichte Bekleidung kritisiert wurde. Im Spiel wurde der Grund dahinter dann allerdings aufgeklärt, worauf Kojima zuvor auch ständig verwies.



In dem Gespräch mit BBC erklärte Kojima außerdem, dass es einfach sein wird in Death Stranding hineinzukommen, doch nach einiger Zeit würden die Spieler "anfangen etwas zu bemerken, was anders ist. Es st mit nichts vergleichbar, was sie zuvor gespielt haben,".