Für Death Stranding wird nur die feinste Technologie verwendet.





Hideo Kojima wünscht sich für Death Stranding, dass die eingesetzten Schauspieler die authentischste Performance abliefern können, die möglich ist - daher nutzt man Photogrammetrie:



"Death Stranding nutzt Photogrammetrie Scans, die aus fotografischen 360° Daten gezogen werden sowie Performance Capture-Technologie, um die Darstellungen der Schauspieler/Schauspielerinnen aufzuzeichnen," so Kojima gegenüber Sugoi.



"Diese Methoden sind völlig anders als jene, die in Filmen eingesetzt werden, also müssen die Darsteller erstmal darauf kommen, 'Das klingt interessant, ich würde gerne dieses neue Zeug ausprobieren' oder sie nehmen gar nicht erst an dem Projekt teil."



"Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Spieler Norman mit seinen eigenen Händen bewegt, das Spiel durch ihn sieht und erlebt - das ist als würde man durch eine andere Person leben. Ich glaube Norman und Mads waren von diesen Aspekten begeistert, weswegen sie diesem Projekt zustimmten."



Warum Kojima für Death Stranding eigentlich mit den Schauspielern Norman Reedus und Mads Mikkelsen zusammenarbeiten wollte, erläuterte Kojima ebenfalls:



"Es ist dasselbe mit Norman und Mads; gute schauspielerische Fähigkeiten, große Popularität und gute Persönlichkeiten; ohne diese drei Aspekte könnte ich diesen Schritt nicht wagen."



"Wir haben bekannt gegeben, dass wir die Engine von Guerrilla Games nutzen werden. Wenn wir das versauen, werden wir sie blamieren. Es ist eine Art 'Wenn wir sterben, sterben wir gemeinsam'-Beziehung."