Auf der RTX Sydney hat Kojima über seine Beweggründe gesprochen.





Greg Miller interviewte auf der RTX Sydney Hideo Kojima, den er fragte, warum Death Stranding ein PlayStation 4-Exklusivspiel ist.



Kojima erklärte daraufhin, dass er die PlayStation aufgrund des gleichermaßen füreinander bestehenden Respekts sowie seiner 20-jährigen Vergangenheit mit dem Unternehmen wählte.



Er wollte sicherstellen, dass sein erstes Spiel als unabhängiger Entwickler ein großer Erfolg werde, während er seiner Kreativität trotzdem freien Lauf lassen kann. Dass dieses Vorhaben auf der PlayStation nicht klappen könnte, hält er für ziemlich unwahrscheinlich.



Sony habe Kojima auch nie dazu gezwungen VR oder solche Sachen in sein Spiel einzubauen, jedoch stehen sie in der Kontrolle der Promotion und Werbung, wobei er auch hier noch großen Einfluss habe.



Kojima ergänzte noch, dass andere Unternehmen sicherlich dagegen gewesen wären, im E3-Enthüllungstrailer zu Death Stranding so wenig vom tatsächlichen Spiel zu zeigen. Einfach nur ein nackter Norman Reedus? Das hätte kein anderer Publisher erlaubt, glaubt Kojima.