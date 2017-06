Wann Hideo Kojimas mysteriöses neues Projekt Death Stranding erscheinen soll, steht noch nicht fest. Auf der E3 2017 hat das Spiel mit Mads Mikkelsen, Norman Reedus und Guillermo del Toro durch Abwesenheit geglänzt, da man sich ganz auf die Entwicklung konzentrieren wolle. Und die Mühen des Teams scheinen sich auszuzahlen: Death Stranding existiert bereits in Form einiger Prototyp-Levels. Shawn Layden, der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment America, durfte diese sogar schon ausprobieren – und seine Aussagen darüber lassen allen Fans schon gehörig das Wasser im Mund zusammenlaufen. (via: Telegraph)

Auf die Frage hin, ob der Titel immer noch in der Konzeptphase stecke, antwortet Shawn Layden:

"Nein, nein, es ist gestartet und läuft. Es hat enorm geholfen, dass Kojima-San entschieden hat, die Decima-Engine von Guerrilla zu nutzen. Und meine Güte, das hat wirklich eine Basis geschaffen, um die Sache in Gang zu bringen, es zu testen und einige Prototyp-Levels an den Start zu bringen. Ich könnte nicht erklären, was das Spiel ist ..."