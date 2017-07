Die Spielwelt von Destiny 2 soll uns nicht nur mit Feuergefechten und schwierigen Strikes herausfordern, sondern auch einige Begegnungen mit den Völkern dieses Universums abseits der Kriege erlauben.

Destiny 2 will uns nicht nur das Schlachtfeld, sondern auch das Zusammenleben der Aliens erkunden lassen.

Während mein Kollege Hannes und ich von der Destiny 2-Beta eher mäßig begeistert waren, kamen wir bei einem gemeinsamen Strike schnell auf das gleiche Thema zu sprechen: Es gibt so viele unterschiedliche und faszinierende Kulturen im Destiny-Universum, aber nur selten bekommen wir wie in einer guten, alten Star Trek-Episode die Gelegenheit, die Waffen einmal ruhen und uns das Zusammenleben der Aliens ein wenig näher anzusehen.

Umso mehr freuten wir uns einige Tage später über die Einblicke, die uns Bungies Community Manager David "Deej" Dague im Rahmen eines exklusiven Interviews hierzu gewähren konnte. So erklärte er, dass "die Farm", also der neue Rückzugsort der Hüter in Destiny 2, vor kleinen und großen Geschichten nur so strotze und Spieler hier die Gelegenheit bekommen werden, die versammelten Gruppen und Kulturvertretern näher studieren zu können. Ob es eine ähnliche Möglichkeit oder einen vergleichbaren Ort geben wird, an dem wir unsere Feinde näher beobachten können, wollte er allerdings nicht verraten.

Immerhin die Farm wird also der Hoffnungsträger für all jene von uns, die sich mehr von Destiny 2 als ständige Kämpfe und Feuergefechte erhoffen, sobald das Spiel am 06. September 2017 erscheint.