Destiny 2 kommt und soll natürlich auch den Spielern des ersten Teils etwas bieten. All jene, die von Anfang an dabei waren, dürfen sich auf Embleme freuen, mit denen sie geehrt werden sollen.

Destiny 2 bietet einige Schmankerl für Destiny 1-Helden

Destiny-Fans der ersten Stunde sollen in Destiny 2 nicht nur ebenfalls auf ihre Kosten kommen, sondern für ihre langjährige Treue auch entsprechend honoriert werden. Bungie verrät noch nicht alles, um die Überraschung zu bewahren. Es soll aber genug Gelegenheiten geben, den frischgebackenen Mitstreitern zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.

Außerdem dürfen wir uns offenbar auf einige kleinere Anspielungen freuen, die nur Veteranen des Originals verstehen. Doch damit nicht genug: Wer im ersten Destiny bestimmte Achievements erreicht hat, soll in Destiny 2 mit besonderen Emblemen geehrt werden.

Einige der Destiny-Errungenschaften können wir sogar noch erledigen, bis der zweite Teil erscheint. Andere sind hingegen schon Geschichte und konnten nur im ersten beziehungsweise zweiten Jahr der Destiny-Historie absolviert werden. Diese sieben Embleme hat Bungie bereits angekündigt:

Laurel Triumphant : Du hast einen Moment des Triumphs in Destinys erstem Jahr abgeschlossen.

: Du hast einen Moment des Triumphs in Destinys erstem Jahr abgeschlossen. Laurea Prima II : Du hast alle 10 Momente des Triumphs während Destinys erstem Jahr abgeschlossen.

: Du hast alle 10 Momente des Triumphs während Destinys erstem Jahr abgeschlossen. Slayer of Oryx : Du hast The Taken King besessen und einen Moment des Triumphs in Destinys zweitem Jahr abgeschlossen.

: Du hast The Taken King besessen und einen Moment des Triumphs in Destinys zweitem Jahr abgeschlossen. Heard the Call : Du hast The Taken King besessen und alle 8 Momente des Triumphs in Destinys zweitem Jahr abgeschlossen.

: Du hast The Taken King besessen und alle 8 Momente des Triumphs in Destinys zweitem Jahr abgeschlossen. Young Wolf : Du hast Rise of Iron besessen und Rang 2 im Age of Triumph-Buch der Rekorde erreicht.

: Du hast Rise of Iron besessen und Rang 2 im Age of Triumph-Buch der Rekorde erreicht. Saladin's Pride : Du hast Rise of Iron besessen und Rang 7 im Age of Triumph-Buch der Rekorde erreicht.

: Du hast Rise of Iron besessen und Rang 7 im Age of Triumph-Buch der Rekorde erreicht. Lore Scholar: Du hast in Destiny 1 einen Grimoire-Score von über 5000 erreicht.

Destiny 2 erscheint zwar erst am 6. September, aber die Charakterdaten aus Destiny 1 werden am 1. August eingefroren. Danach können wir zwar noch spielen, aber keines der Embleme mehr ergattern. Wer auf der Xbox One oder Xbox 360 Destiny spielt, darf sich über bisher PlayStation-exklusive Inhalte freuen, die im Oktober auch auf die Microsoft-Konsolen kommen sollen.

Welche Embleme winken euch in Destiny 2?

