Wir verraten euch, wann die Closed Beta auf der PS4 und die Open Beta von Destiny 2 startet. Außerdem wissen wir endlich, ab wann wir den Preload anschmeißen können, um zum Release lange Download-Warteschlangen zu vermeiden.

Destiny 2 erscheint Ende des Jahres, nicht aber uns vorher noch die Gelegenheit zum Anpielen im Rahmen einer Beta entgegenzudrücken.

Bungie hat den Schlussstrich bereits gezogen: Wie sie vor einigen Wochen bekannt gaben, werden keine neuen Updates mehr für Destiny erscheinen, stattdessen konzentriert sich das gesamte Entwicklerteam auf die Arbeiten auf Destiny 2.

Mittlerweile gibt es neben dem Release von Destiny am 06. September 2017 mehrere wichtige Termine, die ihr euch merken solltet. Damit ihr allerdings nicht selber ein Post-It ausfüllen müsst, habe ich eine kleine Übersicht für euch angefertigt.

Destiny 2 - Start und Ende der Closed Beta

Am 18. Juli dürfen alle Vorbesteller von Destiny 2 auf der PS4 bereits eine Beta-Version des Spiels ausprobieren. Hier können Fans bereits erste Gehversuche in der neuen, alten SciFi-Welt unternehmen und sich mit den anderen Spielern über die Beta austauschen.

Destiny 2 - Start und Ende der Open Beta

Einen Tag später, am 19. Juli, dürfen dann die Vorbesteller einer Xbox One-Version ebenfalls auf die Server der Closed Beta springen, bis diese Closed Beta schließlich am 21. Juli in eine Open Beta für PS4 und Xbox One gleichermaßen übergeht.

Die Open Beta endet für alle Konsolensysteme gleichermaßen wieder am 23. Juli. PC-Spieler müssen übrigens am längsten warten und dürfen sich erst Ende August in die Beta schwingen.

Destiny 2 - Termin des Preloads

Vorbesteller der PS4-Version von Destiny 2 haben die Möglichkeit, dank eines Preloads der Spieldateien nervige Download-Warteschlangen am Launch-Tag (06. September) zu umgehen. Ab 3. September wird es möglich sein, den Preload auf der PS4 anzuschmeißen.

Wann Spieler auf dem PC und der Xbox One mit dem Preload beginnen dürfen, wissen wir noch nicht, aber offenbar berichten bereits einige Xbox-Besitzer von einer Mail, in der vom 05. September die Rede ist.

Wir sehen uns auf den Beta-Servern!