Offenbar können wir auf der E3 2017 mit einem Termin für die Open Beta zu Destiny 2 rechnen. Das lässt sich zumindest aus einem Blogeintrag von Activision herauslesen.

Destiny 2 wird auch auf der E3 2017 vertreten sein.

Den großen Reveal hat Destiny 2 schon hinter sich und Story sowie Gameplay wurden enthüllt. Dennoch hat der kommende MMO-Shooter natürlich auch einen Auftritt auf der E3 2017. Was uns bezüglich Destiny 2 in Los Angeles erwartet wird, verrät Activision in einem Blogeintrag.

Neben neuen Infos zu den spielbaren Multiplayer-Klassen in Call of Duty: WW2 scheint Activision auch das Versprechen abzugeben, uns den Termin für die Open Beta von Destiny 2 im Rahmen der E3 2017 zu verraten. Zumindest wird auf diesbezügliche "Ankündigungen" verwiesen.

Auf der E3 wird Destiny 2 auch anspielbar sein, was sowohl für die neue Story-Kampagne als auch den Multiplayer gilt. Dabei wird auch der "Arcstrider", die neue Sub-Klasse der Jäger, näher vorgestellt. Als Superfertigkeit kann der Arcstrider einen arkanen Stab beschwören, mit dem er im Nahkampf um sich dreschen kann.

Destiny 2 erscheint am 8. September 2017 für PS4, Xbox One und PC.