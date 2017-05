Bungie hat aus alten Fehlern gelernt und will in Destiny 2 endlich eine richtige Geschichte erzählen.

Destiny 2 kommt ohne Grimoire-Karten aus.

Destiny hat eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich, große Teile mussten aus der Story geschnitten werden. Deswegen ergeben viele Zwischensequenzen wenig oder keinen Sinn, wirken zerstückelt und zusammenhangslos. Die meisten Infos zur Hintergrundgeschichte haben die Entwickler daher kurzerhand in die Grimoire-Karten gepackt, die seit dem Release zwiespältig von der Community aufgenommen werden.

Die einen mögen es, Story-Schnipsel zur Destiny-Lore aus den kurzen Texten zu sammeln - zumal die Karten im Spiel durch bestimmte Aktionen freigeschaltet werden und daher durchaus eine Sammelmotivation besteht. Andere hingegen finden das Grimoire-System einfach nur unpraktisch, da die Karten nicht im Spiel, sondern nur via Smartphone-App oder im Internetbrowser aufgerufen werden können.

Daher dürfte es einige Spieler freuen, dass Bungie die Grimoire-Karten in Destiny 2 abschafft.

Die Story soll im Spiel erzählt werden

Steve Cotton, Bungies World-Lead erteilte in einem Interview mit Forbes der Frage zu möglichen Grimoire-Karten in Destiny 2 ein klares "Nein!", ihm zufolge möchten die Entwickler die Lore direkt im Spiel und nicht in separaten Karten verpacken. Die Spieler sollen die Hintergrundgeschichte des Universums in der Welt entdecken.

Dafür hat sich das Team mehrere Ideen einfallen lassen. So wird es in Destiny 2 wieder scanbare Objekte geben. Die wurden erstmals mit dem Destiny-Addon König der Besessenen eingeführt. Nach dem Scan verrät euch euer Geist-Begleiter einige Hintergrundinfos zu diesem Gegenstand beziehungsweise zur Welt.

Darüber hinaus haben die Charaktere deutlich mehr zu erzählen, in der Kampagnen-Auftaktmission "Heimkehr" etwa sprechen sie immer wieder mit euch und teilen euch Informationen mit. Darüber hinaus bietet Destiny 2 mit den sogenannten Adventures neue Kurzmissionen, die ebenfalls kleine Geschichten erzählen.

Grundsätzlich ist es ein richtiger und wichtiger Schritt, die Hintergrund-Story endlich im Spiel zu vermitteln. Trotzdem wird die Abschaffung der Grimoire-Karten in der Community ebenso zwiespältig aufgenommen wie seinerzeit die Einführung beim ersten Teil. Vor allem die Hardcore-Fans wollen die handfesten Infos der kleinen Kärtchen nicht missen. Noch mehr Infos zur Story sowie zum Gameplay, Matchmaking und den Clans findet ihr hier.

Destiny 2 erscheint am 8. September 2017 für PS4, Xbox One und später auch für den PC. Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist nicht geplant. Im Sommer dürft ihr den Online-Shooter in einer Beta ausprobieren. So verschafft ihr euch Zugang zur Beta.

Wollt ihr lieber eine Ingame-Lore, die alten Grimoire-Karten oder beides?