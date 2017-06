Noch vor dem offiziellen Launch könnt ihr in der Beta sowohl in die Story, als auch einen Strike und den neuen PvP-Modus reinspielen.

Diese Inhalte könnt ihr in der Beta von Destiny 2 spielen.

Noch vor dem offiziellen Launch von Destiny 2 am 6. September startet Entwickler Bungie im Juli eine Beta-Phase auf PS4 und Xbox One. Ab dem 18. Juli startet diese für Vorbesteller der PS4-Version, Vorbesteller der Xbox-One-Fassung dürfen ab dem 19. Juli losspielen. Am 21. Juli geht die Beta dann in eine Open-Beta über, die für alle am 23. Juli endet.

Und jetzt scheint auch festzustehen, welche Inhalte in der Beta-Phase spielbar sein werden. Im Gespräch mit Kollegin Rae kündigte ein Bungie-Mitarbeiter auf der E3 2017 an, dass Teilnehmer der Probefassung sowohl Einblicke in eine Solomission, als auch einen Koop-Strike und den PvP-Modus bekommen werden.

Bei der spielbaren Solo-Mission handelt es sich um die Einführungsmission der Kampagne mit dem Namen "Heimkehr", in der ihr die letzte Stadt der Menschen gegen den Angriff der Rotlegion verteidigen müsst. Der Strike heißt "Inverted Spire" und spielt auf dem Planetoiden Nessus. Und im PvP-Bereich können Interessierte den neuen Modus "Countdown" ausprobieren, in dem ein Team eine Bombe legen muss, das andere muss dies verhindern.

All diese Inhalte sind auch auf dem E3-Showfloor spielbar, ich konnte sie zudem auf dem Reveal-Event von Destiny 2 anspielen. Meine Angespielt-Eindrücke lest ihr hier.