Schlechte Neuigkeiten für alle Fans von privaten PvP-Matches: in Destiny 2 wird es sie zum Release nicht geben. Aber Bungie arbeite an etwas, über das sich vor allem Ranked Play-Fans freuen dürften.

Wer in Destiny 2 private Matches mit Freunden spielen will, muss zunächst in den sauren Apfel.

Destiny 2 erscheint nicht nur auf PS4 und Xbox One, sondern auch auf dem PC. Bungie und Activision wollen generell alles richtig und besser machen als beim Vorgänger. Jetzt gibt es allerdings schlechte Neuigkeiten für alle PvP-Fans: Zum Launch von Destiny 2 gibt es anscheinend keine Möglichkeit, in privaten Matches gegeneinander anzutreten. (via Kotaku)

Die PvP-Suite Crucible kommt zwar zurück, aber zunächst eben ohne private Spiele. Was natürlich bedeuten kann, dass eine derartige Funktion noch nachgeliefert wird. Immerhin soll Destiny 2 sogar noch stärker als der Vorgänger langfristig und stetig erweitert werden.

Zu Ranglisten-Spielen äußert sich Destiny 2-Director Luke Smith auch, aber äußerst vorsichtig. Ursprünglich hieß es, Bungie biete gar keine Ranked Play-Option in Destiny 2 an. Jetzt wurde aber zumindest verraten, dass man an einer Sache arbeite, die insbesondere Fans des Ranked Play freuen soll. Aber auch dieses Feature kommt möglicherweise nicht direkt zum Launch am 6. September 2017.

Was wünscht ihr euch am meisten für Destiny 2?