Schon Destiny lief mit einer Framerate von 30 fps und auch Destiny 2 wird entgegen der Hoffnung vieler Fans keine 60 Bilder in der Sekunde unterstützen. Selbst in der PS4 Pro-Version gibt es keine höhere Bildrate und der Grund dafür ist einfach: fehlende Power.

Das zumindest geht aus einem Interview den beiden Destiny-2-Chefs Luke Smith und Mark Noseworthy hervor, das die beiden mit IGN führten. Darin wurden sie unter anderem auch auf die Entscheidung angesprochen, die Framerate erneut auf 30 Bilder festzusetzen.

Gerade die PS4 sei zwar sehr stark, könne Destiny 2 aber schlicht nicht mit 60 fps darstellen, sagte Smith. Um das umfangreiche Physikmodell, die zusammentreffenden Spieler, die Netzwerkfunktionen und alles andere zum Laufen zu kriegen, gäbe es nicht genug Power.

"The console, the PS4 Pro is super powerful, but it couldn't run our game at 60. Our game's this rich physics simulation where collision of players, networking, etc, and like, it wouldn't run… [there's] not enough horsepower there."

Das sei kein Problem der GPU, denn die sei stark genug, schließlich könne man 4K auf der Pro darstellen, ergänzte Norseworthy. Das Problem liege eher bei der CPU. Wenn man in einer Umgebung mit physikalisch simulierten Fahrzeugen, Charakteren und Projektilen und mehr Monstern zusätzlich noch fünf oder sieben weitere Spieler bei einem Public Event hinzufügen würde, sei das sehr Hardware-intensiv.

Mehr: Keine Grimoire-Karten in Destiny 2 mehr, Story wird endlich im Spiel erzählt

"Destiny's simulation, like we have more AI, more monsters in an environment with physically simulated vehicles and characters and projectiles, and it's part of the Destiny magic, like that, like 30 seconds of fun, like coming around a corner and throwing a grenade, popping a guy in the head, and then you add like five, six, seven other players in a public event; that is incredibly intensive for hardware."