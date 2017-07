Zwar dürfen wir in der Beta von Destiny 2 noch nicht alle Inhalte des Spiels erkunden, doch gehört immerhin der wunderschöne Planet Nessus zu den Ausflugszielen, die Bungie für uns vorbereitet hat. Zu schade allerdings, dass wir dank des begleitenden Strikes kaum die nötige Ruhe haben, die Schönheit dieser Welt zu genießen.

Mehr: Destiny 2 - Erster Exploit für unendliche Munition bereits gefunden

Aber halt, es gibt tatsächlich einen Weg, ungestört von Mitspielern jeden Zentimeter von Nessus zu erkunden, wie dieser Tweet erklärt:

Want to freely explore Nessus? Set your PS4 date back 2 days when in orbit-you'll then enter the strike alone. pic.twitter.com/bRfT28TUIP

Und das Ergebnis lohnt sich, wie der gleiche User mit einer Screenshot-Auswahl belegen kann.

Nice try @bungie, but there's no way disabled HUD settings are gonna stop me taking shots of somewhere like Nessus pic.twitter.com/ebF81VEiRP