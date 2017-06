Bungie gab bekannt, wann die Closed & die Open Beta zu Destiny 2 starten. Sowohl Vorbesteller als auch alle anderen dürfen den Shooter im Juli auf PS4 und Xbox One testen.

Zusammen mit der Ankündigung von Destiny 2 stellten Activision und Bungie eine Beta-Testphase für Destiny 2 in Aussicht. Vorbesteller sollen einen Vorabzugang erhalten, wann genau die Closed Beta jedoch starten und wann sie sich zu einer Open Beta öffnen würde, war nicht bekannt. Bis jetzt.

Via Twitter gibt das Studio die Starttermine der Closed und der Open Beta für PS4 und Xbox One bekannt. Demnach startet die Pre-Order-Beta auf der PS4 am 18. Juli, während Vorbesteller der Xbox One-Fassung auf den 19. Juli warten müssen. Ab dem 21. Juli dürfen schließlich auch die übrigen Interessierten einen Blick auf die PS4- und Xbox One-Versionen von Destiny 2 werfen. Sowohl für Vorbesteller als auch die anderen Teilnehmer endet die Beta am 23. Juli.

Destiny 2 erscheint am 6. September 2017 für PS4 und Xbox One, die PC-Version folgt am 24. Oktober. Mit Destiny 2 will Bungie unter anderem einen stärkeren Fokus auf die Story legen, ein Matchmaking-System für alle Aktivitäten im Spiel anbieten und das PvP kompetitiver gestalten. Eine Auflistung der wichtigsten Unterschiede zwischen Destiny 2 und dem ersten Teil hat GamePro-Kollege Tobi für euch angefertigt. Außerdem konnte er das Spiel bereits ausprobieren, seine Anspiel-Eindrücke zu Destiny 2 findet ihr hier.

