Werden Sub-Machine-Guns als neuer Waffentyp in Destiny 2 eingeführt? Darauf weist ein Werbebild von Bungie hin.

Destiny 2 könnte SMGs als neuen Waffentyp einführen.

Destiny-Fans müssen nur noch zwei Tage ausharren, dann findet die große Gameplay-Premiere zu Destiny 2 statt. Der Livestream wird weltweit am Donnerstag, den 18. Mai 2017, um 19:00 Uhr deutscher Zeit übertragen - und vermutlich werden dann auch SMGs als neuer Waffentyp vorgestellt.

Zumindest deutet darauf ein Werbebild von Bungie hin, das gestern Abend veröffentlicht wurde, um den 3-Tage-Countdown für den Reveal einzuleiten. Das animierte Bildchen weist darauf hin, dass es nur noch drei Tage bis zur Gameplay-Premiere sind, und zeigt einen Destiny-Hüter mit einer scheinbar neuen Waffe:

Only 3 days left until the Destiny 2 Worldwide Gameplay Premiere. https://t.co/fsZui51ZRO pic.twitter.com/Ux3t08GEeB — Destiny The Game (@DestinyTheGame) May 15, 2017

Sowohl die Optik als auch die Art und Weise, wie der Charakter die Waffe hält, lassen vermuten, dass es sich um eine neue Waffengattung handelt. Hierbei kommen SMGs (Maschinenpistolen) infrage, die von der Community schon länger gefordert werden.

In Ubisofts Koop-Shooter The Division sind diese automatischen, schnellfeuernden Kurzdistanzwaffen bereits seit Release vertreten. Nun könnten die kompakten Flinten auch in Destiny 2 Einzug halten.

Bestätigt sind SMGs mit diesem Teaser-Bild allerdings noch lange nicht. Vielleicht handelt es sich auch einfach um eine besonders kompakte Variante der in Destiny vertretenen Automatikgewehre.

Zuletzt machte ein GameStop-Leak zu neuen Sub-Klassen die Runde. Außerdem gab es Hinweise zur Story und den DLC-Plänen des Shooters. Spätestens am Donnerstag wissen wir mehr. Der Livestream soll rund 60 Minuten Gameplay zeigen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Würdet ihr euch SMGs in Destiny 2 wünschen?