Nachdem Bungie Ende Mai verriet, dass die PS4 Pro zu schwach ist, um Destiny 2 in 60 Bildern pro Sekunde darstellen zu können, schauten viele Fans hoffnungsvoll auf die technisch deutlich potentere Xbox One X (damals noch als Xbox Scorpio bekannt). Doch auch Microsofts neue Konsole soll Destiny 2 lediglich in 30 Frames darstellen.

Die Info stammt von Luke Smith, dem Director von Destiny 2, und wurde auf Twitter von Geoff Keighley geteilt. Auf NeoGAF meint ein User, die CPU der Xbox One X sei rund 30 Prozent leistungsfähiger als die der Xbox One S. Somit reiche die Power nicht aus, um den Sprung von 30 auf 60 Bildern pro Sekunde zu bewerkstelligen.

Destiny 2 is 30 fps on Xbox One X too says @thislukesmith on the show.