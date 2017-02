Zu Destiny 2 tauchten in den letzten Wochen so einige Leaks auf - und heute kommt noch mehr dazu.





Aktuellen Leaks zufolge, die von einem Reddit-User stammen, der angeblich Kontakte zu Bungie habe, wird das Sequel Destiny 2: The Forge of Hope heißen.



Bungie plane, pro Quartal Inhaltsreiche Erweiterungen - ähnlich dem April-Update - für sein Destiny 2 zu veröffentlichen. Tatsächlich arbeite ein kleines Team sogar schon an einem Zusatzinhalt, er im Herbst 2018 erscheinen soll. Darin soll es sich um Vex drehen und um die Ursprünge von Kabr und Praydeth gehen.



Alle ein bis zwei Monate sollen Events kommen, die man mit jenen in Overwatch vergleichen kann, heißt es weiter von dem Leaker. Diese Events sollen neue Erzählstränge und Spielemechaniken bieten.



Die Überarbeitung des Franchises soll bereits existierende Destiny-Charaktere streichen, aber dafür mehr Anpassungsmöglichkeiten wie Gesichtsbehaarung, -Farbe und -Tattos erlauben.



Erscheinen soll Destiny 2 angeblich im vierten Quartal 2017 - der Leaker geht sogar so weit ein ziemlich exaktes Launchfenster zu nennen: Zwischen dem 4. und 18. November soll der Titel demnach auf den Markt kommen.



Release-Plattformen sollen PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox Scorpio und PC sein - und drei Editionen soll es geben.



Die Basic Edition mit Vorbestellerboni; eine zweite Edition mit Vorbestellerboni sowie einem Ingame-Cosmetic; und eine dritte Edition mit Vorbestellerboni, Ingame-Cosmetic und einer "Exo Stranger Relic of Necessity im Verhältnis 1:2".



Wie glaubwürdig klingen diese Gerüchte für euch? Bungies Eric "Urk" Osborne hat sich auf Twitter ziemlich eindeutig dazu geäußert:

Forge of Nope. — Eric Osborne (@UrkMcGurk) 9. Februar 2017

"Forge of Nope", schreibt der Herr. Jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass schon einige von Bungie abgestrittene Gerüchte sich letztlich doch bewahrheiteten.