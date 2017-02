Während seiner Finanzkonferenz hat Activision über Destiny 2 gesprochen.





Dabei bestätigte der Publisher, dass Destiny 2 noch in diesem Jahr erscheinen wird. In einer Slideshow während des Finanzberichts schrieb Activision außerdem, dass Destiny 2 "die globale Reichweite des Franchises erweitern" werde, was mit darauffolgenden Content-Plänen in Wachstum resultieren wird.



Activisions Eric Hirshberg ergänzte zudem, "Der Grundstein dafür ist eine großartige cineastische Story. Das war ein echter Fokus mit einem tollen Cast unvergesslicher, nachvollziehbarer Charakteren, gepaart mit einigen ziemlich netten Wegen, das Spiel für Casual-Spieler zugänglicher zu machen ohne etwas zu verlieren, was unsere Core-Spieler lieben,".



"Wir haben es zugänglicher für jemanden gemacht, der einfach nur eine großartige, casual First-Person-Action-Experience haben möchte."