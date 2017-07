Iron Banner und Trials of Osiris gehören zu den beliebtesten PvP-Modi von Destiny - und finden nun ein letztes Mal statt.

Eure letzte Chance für Eisenbanner und Prüfungen von Osiris.

Destiny-Fans, die sich gern in kompetitiven PvP-Modi mit anderen messen, müssen nun ganz stark sein: Sowohl das beliebte Eisenbanner-Turnier sowie die Prüfungen von Osiris finden nur noch einmal statt. Es ist eure letzte Chance, die beiden Events noch einmal spielen zu können.

Wie sich aus dem jüngsten Bungie Weekly Update entnehmen lässt, findet das letzte Eisenbanner-Turnier in der nächsten Woche statt. Gespielt wird der Modus Kontrolle, die Belohnungen sind aber noch nicht bekannt.

Die Prüfungen von Osiris laufen dann das letzte Mal am 11. August 2017. Es ist noch unklar, ob die beiden Modi in Destiny 2 zurückkehren werden. Lassen wir uns überraschen.

Destiny 2 erscheint am 6. September 2017 für PS4, Xbox One und PC. Hannes hat die Beta des Destiny-Nachfolgers übrigens ausführlich gespielt und verrät euch in seinem Fazit, warum es sich eigentlich gar nicht gebraucht hätte.

Werdet ihr noch ein letztes Mal mitkämpfen?