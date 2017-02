Mensch, haben wir schon lange nichts mehr von Detroit: Become Human gehört...

... huch, und schwupdiwups können wir ja auf einmal wieder etwas darüber lesen!

Valorie Curry. Kara. Last take.

Finished on time to celebrate her birthday :-). @valorie_curry pic.twitter.com/6KGyk7jzMx — QUANTIC DREAM (@QUANTIC_DREAM) 10. Februar 2017

"Valorie Curry. Kara. Letzter Take. Pünktlich fertig geworden, um ihren Geburtstag zu feiern :-)" schreibt der offizielle Quantic Dream-Twitter-Account.



"Das wäre geschafft," ergänzte Director Benjamin Diebling daraufhin.



Die Motion Capturing-Aufnahmen an Detroit Become Human scheinen also abgeschlossen zu sein.



Nachdem Quantic Dreams David Cage auch über zwei Jahre benötigte, um die Story zu schreiben, um dann Hunderte Schauspieler eineinhalb Jahre lang mit Shootings zu beschäftigen, können wir uns also vielleicht langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass der PlayStation 4-Exklusivtitel in greifbare Nähe rückt.