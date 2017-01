Neben dem Marvel-Deal hat man keine Zeit mehr für Deus Ex.





Außerdem hat sich Deus Ex: Mankind Divided nur mäßig gut verkauft, was Square Enix dazu veranlasste, das Deus Ex-Franchise bis auf weiteres ruhen zu lassen, wie Eurogamer berichtet.



Damit bleiben die Story-Lücken, die mit einem dritten Teil der Trilogie, die mit Human Revolution begann, erstmal offen. Eurogamer möchte erfahren haben, dass eigentlich schon in Mankind Divided die Lücken hätten geschlossen werden sollen, doch aufgrund des Umfangs des Spiels entschied man sich dazu, einen dritten Teil zu machen.



Eidos Montreal arbeitet aktuell offenbar am nächsten Tomb Raider, während Crystal Dynamics zusätzlich mit einem kleinen Team aus Eidos Montreal-Leutchen das The Avengers-Projekt zusammenbasteln wird. Weiteres Eidos Montreal-Personal soll zudem schon am zweiten Projekt, das aus dem Marvel-Deal entspringt, arbeiten. Jenes soll auf Guardians of the Galaxy basieren. Also kein Platz mehr für Deus Ex.



Auf Anfrage Eurogamers hieß es von Square Enix:



"Während wir immer noch daran arbeiten, das Deus Ex Universe auszubauen, mit neuem Content und neuen Inhalten für Deus Ex: Mankind Divided, geben wir unsere Talente für die Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics und Marvel am The Avengers-Projekt hin."