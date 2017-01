Um das 20. Jubiläum von Diablo zu zelebrieren, wird Blizzard ein Remake des ersten Teils in Diablo 3 implementieren.

Das Event namens "The Darkening of Tristram" wird mit Patch 2.4.3 auf den diversen Plattformen landen und das originale Dungeon des aller ersten Diablos in eure neueste Version des Franchises bringen. Mit einem Pixel-Filter wird Blizzard seinem Diablo-in-Diablo-3-Remake zudem ein richtig dolles Retro-Gefühl verpassen.



Im Klassiker-Remake werdet ihr außerdem nur in acht verschiedene Richtungen laufen können, ans Original angelehnten Sounds lauschen, die Perspektive nur aus der originalen Position erleben und das UI in etwas mehr ans Original-angelehnter Optik bedienen dürfen.



Das obige Video zeigt euch dieses Remake. Kommentiert wird das Gesehene von Lead Game Designer Kevin Martens, Senior Game Designer Zaven Haroutunian und Senior Game Designer Joe Shely.