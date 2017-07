Electronic Arts hat angekündigt, dass mit Die Sims 4 der neuste Teil der wohl berühmtesten Lebenssimulation auch für Konsole erscheinen wird. Ende 2017 soll der Sprung auf PS4 & Xbox One gewagt werden.

Die Sims 4 kommt auf die Konsolen!

In manch einer Social Media-Timeline knallten gestern die Korken, als Electronic Arts ankündigte, dass Die Sims 4 rund drei Jahre nach dem PC-Release auch für PS4 und Xbox One erscheinen wird - und zwar am 17. November 2017.

Play with life, The Sims 4 is coming to PS4!?? pic.twitter.com/zVxQJ4lWdN — PlayStation UK (@PlayStationUK) July 26, 2017

Laut offizieller Pressemeldung bietet die Konsolenversion neben dem Grundspiel "zahlreiche Gratis-Inhaltsupdates", die bereits für die PC-Version erschienen sind. So dürfen auch Konsolenspieler "Geister, Pools, neue Karrieren, Halbwände und Spülmaschinen" in ihrer Spielversion entdecken. Außerdem wurden weitere Updates und Zusatzinhalte für die Zeit nach den Konsolenrelease angekündigt, wobei unklar bleibt, ob auch diese Inhalte gratis verfügbar sein werden.

Das Sims-Franchise feierte sein Debüt im Jahr 2000 und ist seitdem mit zahllosen Erweiterungen und vier Hauptspielen fast jährlich im Release-Kalender vertreten gewesen. Trotz der hohen Beliebtheit und Bekanntheit, an der sich die Reihe erfreut, sind natürlich auch die Sims-Spiele nicht frei von Fehlern, die über das Gameplay hinausgehen.

Mehr: Die Sims 4 im PC-Test

Zuletzt mussten sich die Entwickler beispielsweise viel Kritik gefallen lassen, als Depressionen zu den möglichen Gesundheitsstatus-Einblendungen in Die Sims 4 eingeführt wurden und dieser Status mitunter dadurch "geheilt" werden konnte, indem die betroffene Person einfach in den Urlaub geschickt wurde. Viel Spaß, wenig Verantwortung bleibt das Motto dieser Reihe wohl auch auf der Konsole - mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen.

Werdet ihr Die Sims 4 auf der Konsole spielen? Oder bleibt die Reihe für euch ein klassisches PC-Spiel?