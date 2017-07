Eigentlich sollten wir uns schon heute für die Closed Beta von Dragon Ball FighterZ anmelden können. Um mehr Spieler einladen zu können, hat Bandai Namco die Anmeldephase aber verschoben. Dafür sind jetzt die Beta-Termine bekannt.

Die Dragon Ball FighterZ-Beta soll mehr Spieler umfassen können.

Mit der Ankündigung von Dragon Ball FighterZ haben die Entwickler von Arc System Works einen Nerv getroffen. Der 2,5D-Prügler ist originalgetreu animiert und kommt der Anime-Vorlage so nah wie noch kein Dragon Ball Z-Spiel zuvor. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach Teilnahmeplätzen in der anstehenden Closed Beta für PS4 und Xbox One gigantisch sind.

Deswegen hat man sich bei Bandai Namco auch dazu entschieden, die Anmeldephase für die Beta nach hinten zu verschieben. Eigentlich sollte es nämlich schon heute möglich sein, sein Interesse zu bekunden, doch nun starten die Anmeldungen erst am 22. August. Dadurch soll es möglich werden, viel mehr Spieler in die geschlossene Beta zu lassen, da jetzt genug Zeit ist, um die technischen Kapazitäten auszubauen.

In einer Pressemitteilung wurde allerdings schon jetzt der Beta-Zeitraum von Dragon Ball FighterZ bekannt gegeben. Demnach dürfen sich ausgewählte PS4- und Xbox One-Spieler am 16. sowie 17. September für ein paar Stunden mit Son Goku, Vegeta und Co. die Schädel einschlagen.

Termine & Uhrzeiten für die Dragon Ball FighterZ-Beta

Samstag, der 16. September

1. Session von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

2. Session von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonntag, der 17. September

3. Session von 3:00 Uhr bis 6:00 Uhr

4. Session von 22:00 Uhr bis 1:00 Uhr

Japanische Spieler dürfen sich hingegen trotzdem schon ab heute für die Beta auf der PS4 anmelden und müssen sich dafür einfach nur ein kostenloses Ticket aus dem PS Store herunterladen. Hoffentlich wird die Anmeldephase auch bei uns derart unkompliziert ablaufen. Bandai Namco will zum gegebenem Zeitpunkt weitere Informationen zur Beta mit uns teilen. (via Gematsu)

Dragon Ball FighterZ erscheint Anfang 2018 für PS4, Xbox One und PC.