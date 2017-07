Die Switch-Version des Kampfspiels Dragon Ball Xenoverse 2 erscheint mit exklusiven Features noch im September 2017.

Dragon Ball: Xenoverse 2 erscheint im September für Switch.

Dragon Ball Xenoverse 2 erschien am 28. Oktober 2016 für PS4, Xbox One und PC. Nun steht endlich der Release-Termin für die Nintendo Switch-Version fest: Das Kampfspiel erscheint am 22. September 2017 für die Hybridkonsole.

Als Trostpflaster für die lange Wartezeit bietet die Prügel-Action Switch-exklusive Features. So könnt ihr eure Gegner in den Kämpfen wahlweise auch per Bewegungsstreuerung die Kauleiste polieren. Außerdem wird es einen lokalen Multiplayermodus für sechs Spieler geben. Apropos Koop: Ihr könnt einem Kumpel einfach einen eurer Joy-Con reichen und zu zweit an einer Switch zocken. Und natürlich bietet die Switch-Version den Vorteil, dass ihr Xenoverse 2 in eurer Tasche immer dabei habt.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber dennoch, denn Xenoverse 2 wird auf der Switch nicht mit den bereits auf den anderen Plattformen erschienenen DLCs ausgeliefert. Es ist also keine "Deluxe"-Version wie beispielsweise Mario Kart 8 Deluxe.

