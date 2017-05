Dragon Ball: Xenoverse 2 erscheint im Herbst 2017 für die Nintendo Switch. Das hat Publisher Bandai Namco auf Twitter bekannt gegeben. Einen konkreten Release-Termin gibt es zwar weiterhin nicht, dafür aber neue Infos zu den Extras der Switch-Version.

Demzufolge macht das Spiel auf Nintendos neuer Konsole Gebrauch von der Bewegungssteuerung. Außerdem wird es einen Ad-hoc-Spielmodus sowie einen lokalen Multiplayermodus für zwei Spieler geben. Dabei können beide Spieler jeweils einen Joy-Con nutzen.

Dragon Ball #Xenoverse2 arrives on #Switch in Fall 2017! Features: Ad-hoc play, motion controls, 2P battle on 1 system w/ 1 joy con each. pic.twitter.com/WzxlKVAsbK