Vor wenigen Tagen berichteten wir, dass Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age 2018 auch in Europa erscheinen wird. Allerdings nannte Square Enix bei der Ankündigung noch keine Plattform. Nun hat Sony selbst das Wort ergriffen und den Release für PS4 bestätigt.

Das dürfte keine Überraschung sein, schließlich ist Dragon Quest 11 in Japan bereits für PS4 und Nintendo 3DS verfügbar. Zudem soll später eine Switch-Version nachgereicht werden. Ob das Rollenspiel auch hierzulande für 3DS und Switch erscheint, bleibt bislang aber noch unklar. Wir halten euch auf dem Laufenden.