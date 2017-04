Zeitgleich zum Start von Dragon Quest 11 am 29. Juli, bringt der japanische Hersteller Hori seinen Slime-Controller für die PS4 auf den Markt. Ob dieser auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.

Der Slime gehört auch in Dragon Quest 11 zum Gegneraufgebot.

Die PS4 bekommt ihren wahrscheinlich verrücktesten Controller und widmet diesen ganz den schleimigen Monstern der Dragon Quest-Reihe. Der japanische Hersteller Hori hat bekanntgegeben, dass für das am 29. Juli in Japan erscheinende Dragon Quest 11 (Nintendo 3DS, PS4) ein besonderer Controller erscheint.

Das Bedienfeld befindet sich auf der Unterseite des Slime-Controllers. Via 4Gamer.net

Dieser sieht mit seiner Schleimtropfen-Form nicht nur ungewöhnlich aus, sondern hat auch eine gewöhnungsbedürftige Handhabung. Er muss nämlich umgedreht werden, um an das breit grinsende Bedienfeld zu gelangen. Dort befinden sich dann alle vom DualShock 4-Controller bekannten Knöpfe samt Sensoren sowie das Trackpad.

Die ungewöhnliche Handhabung des ersten Slime-Controllers. Via 4Gamer.net

Die Größe des Controllers beträgt 145mmx145mm in der Breite und 124mm in der Tiefe. Kennern dürfte allerdings sofort auffallen, dass dieser nicht der Erste seiner Art ist. Schon für die PS2 entwickelte Hori einen schleimförmigen Controller in Blau und Metallic. Die Chancen auf eine weitere Farbausführung stehen bei der Neuauflage also nicht schlecht.

Ob der Controller allerdings für lange Spieleinheiten geeignet ist, oder sich bloß als schickes Sammlerstück entpuppt, wird die Zukunft zeigen. Vom Vorgängermodell waren einige Spieler überrascht, denn die Handhabung war, trotz der klein geratenen Knöpfe und Analogsticks, gar nicht so umständlich, wie ursprünglich angenommen.

In Japan erscheint der Dragon Quest 11-Controller am 29. Juli. Ob er auch international vertrieben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Kosten wird das gute Stück 9980 Yen, also umgerechnet 85,65 Euro. Hinzu kommen bei einem Import noch Versandkosten und Zollgebühren.

Glaubt ihr, dieser Controller wird nützliche Hardware oder ein Sammlerstück?