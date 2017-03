Nachdem vor knapp zwei Wochen Screenshots zu Dragon Quest 11: In Search of Departed Time die Spielwelt, Dungeons und Städte des JRPGs zeigten, dürft ihr diesmal einen Blick auf die Kämpfe werfen. Es sind nämlich einige neuer Bilder aufgetaucht.

Werft einen Blick auf die Kämpfe in Dragon Quest 11.

weitere News zu Dragon Quest 11: In Search of the Departed Time