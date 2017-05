Dragon Quest 11 erscheint am 29. Juli 2017 für PS4 und Xbox One. Einen Release für Nintendo Switch gibt es indes noch nicht. Hier findet ihr PS4-Gameplay zu den Kämpfen und Dungeons .

Wir haben die Screenshots in unsere Bildergalerien für PS4 und 3DS eingefügt:

In Dragon Quest 11 dürft ihr auf diversen Monstern reiten oder fliegen.

