In Japan können Vorbesteller das Spiel bereits herunterladen, die Installationsgröße ist trotz fehlender Sprachausgabe recht beachtlich.

In Japan ist der Pre-Load für Dragon Quest 11 gestartet.

In Japan ist der Pre-Load für die PS4-Version des Rollenspiels Dragon Quest 11: In Search of the Departed Time gestartet. Vorbesteller können den Titel dort nun bereits vor dem offiziellen Launch am 29. Juli aus dem PlayStation Store herunterladen. Im Zuge dessen wurde auch die Download-Größe des Spiels bekannt.

Demnach benötigt Dragon Quest 11 etwas mehr als 30 GB auf eurer Festplatte, der anfängliche Download beträgt 9,9 GB. In Anbetracht der Tatsache, dass es im Spiel keine ausufernde Sprachausgabe gibt, ist das ziemlich beachtlich, denn normalerweise nehmen die Sprachdateien einen Großteil der Download-Größe ein.

Mehr: JRPG-Maskottchen wird zum PS4-Controller

Wer einen japanischen PSN-Account hat findet das Spiel bereits im dortigen PlayStation Store. Dragon Quest 11 erscheint zu einem späteren Zeitpunkt auch im Westen, ein Release-Datum gibt es bislang noch nicht.