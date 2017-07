Ob es für PS3, Switch oder 3DS in Europa erscheint, bleibt aber unklar.

Dragon Quest 11 kommt nach Europa!

Es ist offiziell: Das Rollenspiel Dragon Quest 11 erscheint auch im Westen. Die Info stammt nicht von Square Enix direkt, aber von einer niederländischen PR-Firma. Diese bestätigte gegenüber der niederländischen Website Gamer.nl, dass sie die PR für den Titel im Westen übernehmen.

Daher können wir davon ausgehen, dass Dragon Quest 11 auch in Deutschland erscheint. Hinweise zur Plattform gibt es jedoch ebenso wenig wie ein Release-Datum. In Japan erscheint das Rollenspiel am 29. Juli 2017 für PS4 und 3DS, eine Switch-Version soll später folgen. Im Land der aufgehenden Sonne wird das Schleim-Monster sogar zum PS4-Controller.

Möglicherweise könnte der Titel in Europa exklusiv für PS4 erscheinen, das ist jedoch reine Spekulation. Anbei ein paar Screenshots und ein Gameplay-Video, um die Vorfreude zu schüren.