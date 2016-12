Eine Übertragung anlässlich des 30. Jubiläums von Dragon Quest wurde jüngst abgehalten, die uns neues Ingame-Material aus Dragon Quest XI einbringt.

Der japanische NHK TV-Kanal zeigte uns somit Flug-Reittiere, die Menüfuhrung und das Camping-Menü aus Dragon Quest XIs PS4-Fassung - alles vorgeführt von Creator Yuji Horii:

Das Camping-Menü zeigt Optionen wie "Rest", "Mysterious Crafting", "Pray to the Statue of the Goddess", "Wander around" und "Stop Camping". Der zweite Menübildschirm präsentiert hingegen das gewöhnliche Crafting-Menü, in dem man verschiedene Waffen herstellen kann.



Daneben bekommen wir auch die 3DS-Version zu Gesicht; darin rudert der Held ein Boot.