Alle kennen Final Fantasy, doch wer kennt auch Dragon Quest?





Dragon Quest Executive Producer Yu Miyake hat das Thema des Schattendaseins von Dragon Quest in der EDGE besprochen und erklärt, dass Square Enix "intern sehr oft darüber nachdenkt" und versucht das zu ändern.



Miyake erwähnte auch, dass es am Timing gelegen habe, "Als der Famicom erschienen ist, war Dragon Quest das Spiel, das jeder zockte. Aber als die PlayStation heraus kam, war es Final Fantasy VII, das jeder spielte,".



Dementsprechend unterschiedlich sei die Nostalgie für die beiden Franchises, "In Japan ist es Dragon Quest, während es Übersee Final Fantasy ist. Die Wahrheit ist, dass wir damals eine Menge Arbeit in die Lokalisierung von Dragon Quest steckten, heute würden wir diesem Problem wahrscheinlich gar nicht begegnen. Ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen, aber wir haben es diesbezüglich etwas vermasselt,".



"Wir haben uns für Dragon Quest VIII sehr bemüht. Wir haben uns viele Gedanken dazu gemacht wie wir das Publikum außerhalb Japans ansprechen. Wir verwendeten beispielsweise viel mehr regionale Synchronsprecher. Wir haben viel über das Menü-Design nachgedacht. Aber wir wollten nicht das Kernelement aufgeben, das aus dem Spiel Dragon Quest macht."



Man erreichte zwar auch gute Verkaufszahlen, aber nicht ansatzweise so gute wie Final Fantasy.



Miyake ergänzte, dass die Fans von Dragon Quest in Japan von Grundschülern bis hin zu Leuten in ihren 50ern reichen. Mit dem cartoonigeren Artstyle schrecke man in Japan keinen ab, während außerhalb Japans oft eine Art kindliches Stigma auf dem Comic-Look haftet.



"Wenn ein Erwachsener das Spiel ausprobiert, wird er bemerken, dass die Thematik allerdings ziemlich reif ist. Dennoch bleibt bei vielen Spielern nur dieser Schnitt zwischen dem Look des Spiels und wie es sich spielt übrig. Diese Spannung existiert in Japan einfach nicht. Wir beobachten jetzt jedoch, dass das Alter der Leute, die es spielen, ansteigt."



"Auch das Interesse steigt. Wir geben uns wesentlich mehr Mühe, die Spinoff-Titel, an denen wir arbeiten, Übersee zu bewerben - Dragon Quest Builders und Dragon Quest Heroes - um den Weg für Dragon Quest XI zu ebnen."



Um Dragon Quest frisch zu halten, verändere man im Gegensatz zu Final Fantasy nicht das Spiel selbst, sondern hauptsächlich, wie man das Spiel auf der Welt zockt. So wurde ein Teil zum Handheld-Titel, ein anderer wurde zum Online-Spiel und das nächste erscheint wieder für Heimkonsolen.