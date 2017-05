Das Rollenspiel Dragon's Dogma: Dark Arisen erscheint im Herbst auch für die PS4 und die Xbox One. Das hat Publisher Capcom über den Twitter-Account des Spiels bekannt gegeben.

Dragon's Dogma erschien ursprünglich im Jahr 2012 für PS3 und Xbox 360 und ist ein echter Rollenspiel-Geheimtipp, unseren Test zum Spiel könnt ihr hier lesen. Knapp ein Jahr später folgte die leicht leicht überarbeitete und erweiterte Version Dragon's Dogma: Dark Arisen, die dem Spiel unter anderem einen neuen Schauplatz (die Insel Finstergram) und eine 15-stündige Nebengeschichte hinzufügte. Hier geht es zum Test von Dragon's Dogma: Dark Arisen.

Reclaim your heart in the epic Action RPG “Dragon’s Dogma: Dark Arisen”. Coming to PS4 and XB1 this fall!