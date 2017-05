Nachdem es bislang nur eine Handvoll Artworks gab, hat Koei Tecmo nun erste Screenshots zu Dynasty Warriors 9 veröffentlicht.

Dynasty Warriors 9 erscheint für PS4.

Als Dynasty Warriors 9 im Dezember 2016 angekündigt wurde (wir berichteten), gab es lediglich eine Handvoll Artworks zu sehen. Mittlerweile hat der Publisher Koei Tecmo erste Screenshots veröffentlicht.

Die Bilder, die wir euch unten in eine Galerie gepackt haben, gewähren euch einen Blick auf die Kämpfe, Dialoge und natürlich auch auf die Open World. Die offene Spielwelt ist die größte Neuerung des Serien-Reboots, der alle 83 Charaktere der bisherigen Titel bietet, aber auch neue Kämpfer einführt. Das Abenteuer soll dabei das gesamte China abbilden.

Wie die Famitsu berichtet, soll Dynasty Warriors 9 für PS4 in Japan erscheinen. Neben der Open World werde es weitere Neuerungen wie kontextsensitive Aktionen geben. So soll es möglich sein, in der Nähe von Wänden oder Bergen einen Greifhaken einzusetzen, um sich hochzuziehen.

Die Bilder zur Open World haben wir in eine eigene Galerie gepackt:

Dynasty Warriors 9 soll zu 40 Prozent fertiggestellt sein. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.