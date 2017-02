Seit kurzem wissen wir, dass Microsoft seine E3-Konferenz von dem üblichen Montag auf den Sonntag verlegt hat.

Und die ersten, die diesen Move vollzogen, waren Bethesda, die diese Aktion Microsofts auch als Lob an ihre eigene Idee betrachten.

Sunday before E3 getting busy. Imitation IS the sincerest form of flattery. Bethesda E3 Showcase will still be Sunday pm. Details soon! #BE3 pic.twitter.com/Sm7auKtFDf — Bethesda Softworks (@bethesda) 16. Februar 2017

@JuddStewart just letting folks know that we are doing a showcase. because i get asked a lot. and that it'll be the same day/time as usual — Pete Hines (@DCDeacon) 16. Februar 2017

"Der Sonntag vor der E3 wird belebter. Nachahmung IST die aufrichtigste Form der Schmeichelei. Bethesda E3 Showcase wird nach wie vor am Sonntag stattfinden. Details gibt es bald!"



"Wir wollten die Leute nur wissen lassen, dass wir einen Showcase machen, da ich oft danach gefragt werde," ergänzte Pete Hines auf Nachfrage. "Und es wird zur selben Zeit und am selben Tag wie üblich stattfinden."



Mehr dazu gibt's dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen.