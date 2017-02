Am 13. Februar wird der Verkauf für die E3 2017-Tickets eröffnet. Die ersten 1000 Tickets werden dabei für 149 US-Dollar verkauft; alle weiteren 14.000 gehen anschließend für 249 US-Dollar raus.

Welcome back, consumers. Consumer passes go on sale Feb. 13. https://t.co/upcqHeX3V7 #E32017 #E3isComing pic.twitter.com/exwi9PgiD4