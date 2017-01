Electronic Arts wird nicht auf der E3 2017 dabei sein, sondern ein eigenes unabhängiges Event abhalten.





Electronic Arts trägt sein EA Play-Event vom 10. Juni bis zum 12. Juni im Hollywood Palladium aus. Besucher werden auf dem E3 2017 Showfloor also keine EA-Games finden können.



Was EA dabei ausstellen wird, ist noch nicht bekannt, aber man kann ja mal ein bisschen spekulieren. Vielleicht hat ja Viscerals Star Wars-Spiel einen Auftritt?



Daneben könnten auch Star Wars Battlefront 2, FIFA 18, Madden NFL 18, NHL 18, vielleicht auch UFC 18, das noch unbekannte Switch FIFA-Spiel, irgendwas mit Unravel, DLC zu Mass Effect Andromeda/Battlefield 1/Titanfall 2, Need for Speed, irgendwas mit Plants vs. Zombies und vielleicht ja sogar Dragon Age 4 dabei sein.