Wer sich FIFA 18 für die Nintendo Switch zulegen will, muss mit einigen Abstrichen leben - diese Version verzichtet auf den Story-Mode The Journey: Hunter Returns und fußt zudem nicht auf der Frostbite-Engine.

FIFA 18 - Die Nintendo Switch-Version kommt ohne Story-Mode und Frostbite-Engine daher.

Gestern war es soweit, Electronic Arts präsentierte FIFA 18 mit einem ersten Trailer. Die Fußballsimulation, die diesmal mit Cristiano Ronaldo wirbt, basiert wie schon FIFA 17 auf der Frostbite-Engine von DICE (Battlefield 1) und setzt mit The Journey: Hunter Returns auch den Story-Modus aus dem Vorgänger fort - doch nicht auf allen Konsolen.

Am Ende des FIFA 18-Trailers verstecken sich im Kleingedruckten wichtige Details zu den Unterschieden zwischen den PS4-, Xbox One- und PC-Versionen sowie den Umsetzungen für PS3, Xbox 360 und Nintendo Switch. Da heißt es nämlich: "Die Frostbite-Engine und The Journey: Hunter Returns sind nur bei den Versionen für Xbox One, PlayStation 4 und PC enthalten. Nicht alle Features sind auf jeder Plattform verfügbar."

Mehr: FIFA 18 - 10 Prozent mehr Umsatz durch Christiano Ronaldo, schätzt Analyst

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die FIFA 18-Fassungen für PS3, Xbox 360 und Nintendo Switch ohne den Story-Mode und die Frostbite-Engine auskommen. PS3- und Xbox 360-Spieler mussten bereits bei FIFA 17 auf diese Features verzichten.

Ob sich die FIFA 18-Versionen für die Last-Gen-Konsolen und die Nintendo Switch weitere Gemeinsamkeiten teilen, bleibt abzuwarten. Zumindest im Namen unterscheiden sie sich schon einmal deutlich. Während die PS3- und Xbox 360-Versionen den Untertitel Legacy Edition tragen, nennt EA die Nintendo Switch-Variante ganz schlicht EA Sports FIFA. Zudem beteuerte EA Anfang des Jahres, dass man die FIFA-Version für die Nintendo Switch gezielt auf die Hybrid-Konsole zuschneiden werde.

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC. Wann die Nintendo Switch-Version auf den Markt kommt, ist nicht bekannt.