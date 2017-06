Der E3 2017-Trailer zur Nintendo Switch-Fassung von The Elder Scrolls 5: Skyrim zeigt, wie sich das Bethesda-RPG auf der neuen Konsole spielen wird.

Auch Jahre nach dem Release erscheint Skyrim noch für neue Plattformen.

Mit der Meldung, dass es eine Nintendo Switch-Fassung von The Elder Scrolls 5: Skyrim geben wird, haben die meisten Fans zum Reveal der neuen Nintendo-Konsole nicht gerechnet. Lange blieb aber unklar, wie sich das Open World-RPG im Handheld-Modus mit den kleine Joy-Con spielen wird.

E3-Konferenz von Bethesda gezeigt wurde, verrät uns ein bisschen mehr über die Portierung. Offenbar wird Skyrim auch Amiibos unterstützen, mit denen Spieler dann Truhen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild spawnen oder sich als Link verkleiden können.

Bisher lässt der Look der Portierung darauf schließen, dass es sich bei der Nintendo Switch-Version von Skyrim nicht um die Remaster-Fassung handelt. Unklar ist ebenso, wann der Nintendo Switch-Ableger erscheinen soll.

Habt ihr Lust auf ein Handheld-Skyrim?