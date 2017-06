Die Academy Awards (oder Oscars) zeichnen eigentlich nur Filme aus. Aber Everything, das experimentelle PS4-Spiel, in dem wir wortwörtlich Alles spielen können, hat es nun geschafft, sich als erstes Game überhaupt zu qualifizieren. Ein Ritterschlag!

Everything ist das erste Videospiel, das Chancen auf einen Oscar hat.

Everything ist alles, aber kein herkömmliches Videospiel. Im Gegenteil: Es beschreitet gänzlich andere Wege, lässt uns dabei buchstäblich Alles spielen und will gleichzeitig noch viel mehr sein als ein Spiel. Hier geht es um viel Existenzielleres und Grundlegenderes, um das Dasein an sich, um Philosophie, um Leben und Tod. Eben um das große Ganze, es geht um Alles.

Dass wir es hier mit einer außergewöhnlichen Erfahrung zu tun haben, machen auch die vielen Preise deutlich, die das unorthodoxe Spiel von David OReilly mit den Aufnahmen des Philosophen Allan Watts bereits gewonnen hat. Zu denen sich bald auch noch ein Oscar gesellen könnte.

Everything hat sich nämlich als allererstes Videospiel überhaupt für die Academy Awards qualifiziert – ein Meilenstein, und zwar nicht nur für den Entwickler des Spiels, sondern möglicherweise auch für die gesamte Branche. Natürlich bleibt abzuwarten, ob in Zukunft öfter Spiele bei den Oscars auftauchen werden, aber der Damm könnte damit bereits gebrochen sein. Dass mit Everything so ein ungewöhnliches Spiel in die nähere Auswahl kommt, macht die ganze Sache noch faszinierender.

Beim 14. Wiener Festival für Kurzfilm, Animation und Musikvideo wurde Everything mit dem Preis der Jury in der Kategorie Animation ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde dort auch die Qualifikation für die Academy Awards (als "animierter Kurzfilm") bekannt gegeben. Die Jury lobt an Everything "neben seiner unterhaltenden Ebene" auch den "starken poetischen und philosophischen Zugang". Weiterhin heißt es in der Begründung der Preisverleihung:

"Mit didaktischen Elementen inklusiver starker politischer Botschaft ermutigt uns der Film, das eigene Ego hinten anzustellen und eine neue Sicht auf die Welt zu erhalten. Die Auszeichnung geht an 'Everything' von David OReilly."

Der freut sich natürlich auch entsprechend darüber und macht seiner überraschten Begeisterung via Twitter Luft:

Cool: Everything just qualified for an Academy Award, making it the first time this has happened to a game/interactive project pic.twitter.com/5SQVD9s960 — David OReilly (@davidoreilly) June 7, 2017

Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, Spiele etablieren sich bald bei den Oscars?