The Evil Within 2 - Das Horrorspiel erscheint am 13. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Im Rahmen seiner E3 2017-Pressekonferenz kündigte Bethesda soeben The Evil Within 2 an. Die Horrorserie, für die Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami verantwortlich zeichnet, geht ab dem 13. Oktober 2017 auf PS4, Xbox One und PC in die zweite Runde. Neben dem Release-Termin präsentierte Bethesda auch einen ersten Trailer zu The Evil Within 2. Ihr findet ihn am Ende der Meldung.

Konkrete Hinweise auf The Evil Within 2 gab Bethesda im August 2016. Damals erklärte Vice President Pete Hines, dass die Verkaufszahlen von The Evil Within einen Nachfolger rechtfertigen würden. Noch eindeutiger wurde es im März 2017, als eine Stellenausschreibung zu The Evil Within 2 beim Entwickler Tango Gameworks leakte. Zudem machte kurz vor Bethesdas E3-Pressekonferenz ein Werbebanner zum Spiel auf Reddit die Runde.

